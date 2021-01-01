Елена Вяльбе – об отказе норвежцев выступать на «Тур де Ски»: Они не уважают все лыжное сообщество

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к отказу норвежской команды выступать на «Тур де Ски».

«Они не уважают коллег, FIS и все лыжное сообщество. Не знаю, трусость ли это, но если команда выступает в прыжках с трамплина, многоборье и биатлоне, то почему бы не выступать в лыжных гонках? Да, существует риск заражения коронавирусом, но нужно принимать такие вещи. Конечно, мне жаль, что их не будет, потому что всегда интересно соревноваться с сильнейшими. Уверена, мы их увидим на чемпионате мира, и там они, как всегда, будут сильны», – приводит слова Вяльбе VG.

Добавим, что в пятницу, 1 января состоялся первый этап «Тур де Ски» – спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин победил итальянец Федерико Пеллегрино (Италия), а у женщин лучшей оказалась шведка Линн Сван.