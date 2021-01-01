Бородавко – о выступлении Большунова: «Тур де Ски» – длинное соревнование, это хороший задел

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги женского и мужского спринта в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Для Большунова 2-е место – это хороший и достойный результат в любом случае. Он проиграл только Пеллегрино, показал хорошую борьбу на финише, но немного не хватило, слишком большой был отрыв. Поскольку «Тур де Ски» – длинное соревнование, а сегодня только первый день, я считаю, что это достаточно хороший задел на будущее.

Давно у нас не бежали в финале 3 спортсмена, и это, действительно, здорово. 4-е и 5-е места Ретивых и Мальцева тоже достойный результат, учитывая то, что Артем бежал во втором полуфинале, он немного не успел восстановиться. 8-е место у Терентьева, а если бы не падение Мельниченко, он тоже был бы близко.

Непряева знает все свои проблемы. Кроме нее никто их решить не может, и пока она не справится, ей помочь невозможно. Состояние у нее достаточно неплохое. Зная, что она тяготеет больше к дистанциям, будем надеяться, что она покажет хорошую красивую борьбу и будет заезжать в призы», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в субботу мужчины побегут масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало – 16:45 (мск), а у женщин запланирован масс-старт на 10 км классическим стилем.