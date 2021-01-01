«Все еще не раз поменяется». Легков оценил выступление россиян на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков подвел итоги женского и мужского спринта в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Второе место Большунова – отличный результат. Это спринтерская гонка в формате «Тур де Ски», даже если бы он пришел четвертым к финишу, это все равно можно было бы считать хорошим результатом. Первое место занял спринтер Пеллегрино, дальше он конкуренцию не сможет составить, поэтому все отлично, все идет как надо. Артем Мальцев показал хорошие секунды, это говорит о том, что у него прекрасная форма.

Девушки выступили чуть хуже, видно, что Непряева еще набирает обороты. Знаю, что они активно тренировались, готовились перед «Тур де Ски», может быть, еще не отошли от нагрузок. Страшного ничего не случилось – многодневка длинная и все еще не раз поменяется.

Ступак немного покритиковала тренера, понятно, что она расстроилась, но я не думаю, что это какая-то серьезная ошибка, Крамер ведь тоже разбирается – хотели как лучше. А после забега у спортсменов всегда много мыслей, все думают: «Можно было лучше выступить». Но я думаю, что Юля могла сама выбрать забег, если бы была уверена. Ну ничего, будет настраиваться на следующие гонки, все спортсмены максималисты и хотят хорошо выступать, пусть не расстраиваются и готовятся дальше»», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в субботу мужчины побегут масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало – 16:45 (мск), а у женщин запланирован масс-старт на 10 км классическим стилем.