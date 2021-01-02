Александр Легков: Непряеву нельзя вычеркивать из числа главных претенденток на победу в «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал 16-е место Натальи Непряевой, в масс-старте на «Тур де Ски».

- Невозможно сказать на сто процентов без общения с Натальей Непряевой и Юрием Викторовичем Бородавко, почему у нее так сегодня сложилась гонка. Проигрыш есть, но все еще возможно поменять. Ее ни в коем случае нельзя вычеркивать из числа главных претенденток на победу, впереди еще очень много гонок, где можно все отыграть, - цитирует Легкова ТАСС.

Добавим, что следующая женская гонка на «Тур де Ски» состоится в Швейцарии 3 января.