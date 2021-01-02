Юрий Бородавко: Ругать Червоткина и Белова за то, что хотели занять более высокое место, нельзя

- Ребята не хотели уступать, вели борьбу и пытались опередить друг друга. Столкновения можно было избежать, но так получилось. На кону стояло второе место, в итоге же оба оказались вне пьедестала. Ругать спортсмена за то, что он хочет занять более высокое место, нельзя. Другое дело, что мы провели разбор ситуации, поговорили прежде всего с тренером Маркусом Крамером, и пришли к выводу, что такое делать нельзя, - приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Напомним, что в масс-старте на 15 км классическим стилем на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» в Швейцарии победу праздновал Александр Большунов, преодолевший четыре круга за 34 минуты и 9,8 секунды.