Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Некоторые лыжники могут быть отстранены от участия в многодневке «Тур де Ски» за нарушение масочного режима.

В числе возможных нарушителей - две российские лыжницы: Наталья Непряева и Юлия Ступак, сообщает Expressen.

Напомним, что «Тур де Ски» проводится в разгар пандемии, и FIS приняла ряд мер, чтобы минимизировать распространение инфекции - для спортсменов это означает, что маска должна быть одета по прибытии на арену и сразу после гонки. Как отмечает издание, на первых двух этапах «Тур де Ски» этого правила придерживались далеко не все лыжники.

- Вчера это были просто предупреждения, но сегодня мы заплатим штраф и…, если спортсмены не будут соблюдать правила, мы заберем их аккредитацию на оставшуюся часть тура. Постепенно, я думаю, люди поймут, что это важно. Но прежде всего, нам нужны доказательства того, что спортсмены на самом деле небрежно относились к соблюдению масочного режима, и я уже получил фотографии от нескольких тренеров. Мы будем бороться с этим. Все случаи нарушений будут зафиксированы и переданы в соответствующие инстанции, - цитирует Expressen рейс-директора «Тур де Ски» Пьера Миньери.