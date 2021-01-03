Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев – второй, Спицов – четвертый

Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски».
Вторым стал его соотечественник – Артем Мальцев, а на третьей позиции расположился Морис Манифика, представляющий Францию.
Добавим, что еще один спортсмен из РФ – Денис Спицов финишировал четвертым, а его соотечественник – Иван Якимушкин закончил борьбу на пятой строчке.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Третий. Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 32.11.1
2. Артём Мальцев (Россия) – +53,7
3. Морис Манифика (Франция)- +1,07.0
4. Денис Спицов (Россия) – +1,10.7
5. Иван Якимушкин (Россия)- +1,34.2
6. Дарио Колонья (Швейцария) – + 1,34.7
7. Клеман Парисс (Франция)- + 1,48,8
8. Федерико Пеллегрино (Италия)- + 2,08.3
9. Жан-Марк Гайяр (Франция) – + 2,13.9
10. Адриен Бакшайдер (Франция) – + 2,14.1
12. Евгений Белов (Россия) – + 2,20.6
21. Андрей Мельниченко (Россия) – + 3,26.1
24. Илья Семиков (Россия) – + 3,34.0
26. Александр Терентьев (Россия) – + 3,39.9
39. Глеб Ретивых (Россия) – +4,31.0