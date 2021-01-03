Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски». Ступак – пятая, а Сорина – седьмая

В швейцарском Валь-Мюстер прошла женская гонка преследования в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски».
Американская лыжница Джесси Диггинс первой пришла к финишу 10-километровой дистанции за 26 минут и 54,1 секунды.
Второе место заняла другая американка Рози Бреннан, уступив соотечественнице 5,6 секунды. Бронза у шведки Фриды Карлссон (+10,7).
Из россиянок лучший результат показала Юлия Ступак, финишировав пятой (+59,4). Также в первую десятку пробилась Татьяна Сорина, став седьмой в итоговом протоколе (+1:15,5).
5 января женщины проведут 10-километровую гонку свободным стилем с раздельным стартом в итальянском Тоблахе.
Лыжный спорт
Кубок мира
«Тур де Ски». 3-й этап
Валь-Мюстер (Швейцария)
Женщины. Гонка преследования
10 км. Свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) – 26:54,1
2. Рози Бреннан (США) – +5,6
3. Фрида Карлссон (Швеция) – +10,7
4. Анамария Лампич (Словения) – +57,9
5. Юлия Ступак (Россия) – +59,4
6. Линн Сван (Швеция) – +1:12,9
7. Татьяна Сорина (Россия) – +1:15,5
8. Надин Фендрих (Швейцария) – +1:28,3
9. Катарина Хенниг (Германия) – +1:28,7
10. Криста Пармакоски (Финляндия) – +1:31,4
11. Наталья Непряева (Россия) – +1:34,6…
14. Алиса Жамбалова (Россия) – +2:07,1
15. Яна Кирпиченко (Россия) – +2:07,6…
28. Анна Нечаевская (Россия) – +3:45,5…
30. Христина Мацокина (Россия) – +4:10,5…
54. Анастасия Фалеева (Россия) – +8:00,5…