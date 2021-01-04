Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на «Тур де Ски»

Французский тренер Александр Русселе получил положительный результат теста на Covid-19 и соблюдает режим изоляции вместе со своим соседом по комнате.

Как сообщает шведская газета Expressen, Русселе выразил надежду, что инфекция не распространилась на другие команды.

- Понятно, что мы боимся эффекта снежного кома, и в Тоблахе специалисты будут следить за ситуацией. Я сейчас на карантине в отеле в Швейцарии со своим соседом по комнате Сирилом Бурде (тренером по спринту). Надеюсь, инфекция не коснется спортсменов. Мы сказали им, что ребята должны полностью сосредоточиться на соревнованиях, которые пройдут в Италии. Мы знали, что подобное может произойти, и теперь просто нужно взять ситуацию под контроль.

Приняты все меры, чтобы свести к минимуму распространение инфекции, и, надеюсь, я никого не заразил... Однако, говоря о коронавирусе, ни в чем нельзя быть уверенными. К тому же ранее я контактировал с людьми из других стран, - прокомментировал ситуацию Русселе.

Добавим, что два следующих этапа многодневки «Тур де Ски» пройдут в Италии (5-6 января в Тоблахе, 8-10 января в Валь-ди-Фьемме).