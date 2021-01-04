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04 января 18:19

Клебо готовится выступить на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне

Трехкратный олимпийский чемпион приостановил выступления в нынешнем сезоне после первого этапа Кубка мира в Руке из-за угрозы заражения коронавирусом.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может выступить на этапах Кубка мира в финском Лахти и шведском Фалуне.

Перед Рождеством Клебо заявил, что ставит здоровье превыше всего и может пропустить чемпионат мира в Оберстдорфе (23 февраля – 07 марта). Однако, как сообщает норвежская NRK, нет никаких сомнений в том, что он планирует выступить на предстоящем чемпионате мира.

Кроме этого, тренер норвежской сборной по спринту Арильд Монсен в интервью изданию заявил, что 24-летний лыжник планирует также выступить на этапах Кубка мира в Лахти (23 24 января) и Фалуне (29 31 января).

- План поехать туда остается, - цитирует Монсена NRK.

Как отмечает издание, задачей Клебо в Лахти станет отбор на чемпионат мира в скиатлоне, а в Фалуне норвежец намерен проверить свои силы против остальной мировой элиты в спринте.

Напомним, что сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в декабре из-за коронавируса.

источник: NRK.no
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