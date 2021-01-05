Диггинс выиграла 10-километровую гонку на «Тур де Ски». Ступак – четвертая, а Сорина – шестая

В итальянском Тоблахе завершилась 10-километровая женская гонка свободным стилем в рамках четвертого этапа «Тур де Ски».
Лучший результат (25 минут и 14,5 секунды) показала американка Джесси Диггинс. Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан с отставанием в 14,8 секунды. Бронзу завоевала шведская лыжница Эбба Андерссон (+22,2).
Россиянка Юлия Ступак оказалась на четвертой строчке итогового протокола (+25,7). Также в первую десятку попали еще две российские лыжницы. Татьяна Сорина показала шестой результат (+35,6), а Алиса Жамбалова – десятый (+56,9).
Диггинс продолжает лидировать в общем зачете, опережая Бреннан на 20 секунд. Шведка Фрида Карссон занимает третье место с отставанием в 1 минуту и 2 секунды, а Ступак – четвертое (+1:25).
Три первых этапа «Тур де Ски» прошли в швейцарском Валь-Мюстере. Завтра 6 января лыжницы примут участие в гонке преследования классическим стилем на 10 км.
Лыжный спорт
«Тур де Ски»
4-й этап. Тоблах (Италия)
Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км свободным стилем
1. Джессика Диггинс (США) – 25:14,5
2. Рози Бреннан (США) – +14,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) – +22,2
4. Юлия Ступак (Россия) – +25,7
5. Криста Пармакоски (Финляндия) – +31,3
6. Татьяна Сорина (Россия) – +35,6
7. Делфин Клодель (Франция) – +48,3
8. Тереза Штадлобер (Австрия) – +51,8
9. Фрида Карлссон (Швеция) – +52,4
10. Алиса Жамбалова (Россия) – +56,9…
16. Яна Кирпиченко (Россия) – +1:14,0…
17. Анна Нечаевская (Россия) – +1:15,3…
21. Наталья Непряева (Россия) – +1:25,7…
27. Христина Мацохина (Россия) – +1:41,3…
51. Анастасия Фалеева (Россия) – +3:59,2…
Положение в общем зачете после четвертого этапа
1. Джессика Диггинс (США) – 1 час 24 минуты 50 секунд
2. Рози Бреннан (США) – +20 секунд
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +1:02
4. Юлия Ступак (Россия) — +1:25
5. Татьяна Сорина (Россия) — +1:51
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +2:02
...11. Наталья Непряева (Россия) — +3:00
...13. Алиса Жамбалова (Россия) — +3:04
...16. Яна Кирпиченко (Россия) — +3:21
...22. Анна Нечаевская (Россия) — +5:00
...30. Христина Мацокина (Россия) — +5:51
...51. Анастасия Фалеева (Россия) — +11:59…