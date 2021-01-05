Диггинс выиграла 10-километровую гонку на «Тур де Ски». Ступак – четвертая, а Сорина – шестая

В итальянском Тоблахе завершилась 10-километровая женская гонка свободным стилем в рамках четвертого этапа «Тур де Ски».

Лучший результат (25 минут и 14,5 секунды) показала американка Джесси Диггинс. Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан с отставанием в 14,8 секунды. Бронзу завоевала шведская лыжница Эбба Андерссон (+22,2).

Россиянка Юлия Ступак оказалась на четвертой строчке итогового протокола (+25,7). Также в первую десятку попали еще две российские лыжницы. Татьяна Сорина показала шестой результат (+35,6), а Алиса Жамбалова – десятый (+56,9).

Диггинс продолжает лидировать в общем зачете, опережая Бреннан на 20 секунд. Шведка Фрида Карссон занимает третье место с отставанием в 1 минуту и 2 секунды, а Ступак – четвертое (+1:25).

Три первых этапа «Тур де Ски» прошли в швейцарском Валь-Мюстере. Завтра 6 января лыжницы примут участие в гонке преследования классическим стилем на 10 км.