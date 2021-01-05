Россияне показали пять лучших результатов на четвертом этапе «Тур де Ски». Гонку выиграл Большунов

В Италии завершился четвертый этап многодневки «Тур де Ски». В мужской гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом пять лучших результатов показали лыжники из России.

Александр Большунов занял первое место, преодолев дистанцию за 32 минуты и 49,6 секунды. Серебро завоевал Денис Спицов с отставанием в 8,3 секунду, а бронзу – Иван Якимушкин (+13,9).

Четвертым в итоговом протоколе стал Алексей Червоткин (+19,2), а пятым – Артем Мальцев (+21,8).

Вдобавок стоит отметить, что Евгений Белов показал седьмой результат (+27,6), а Андрей Мельниченко занял восьмое место (+29,2).

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