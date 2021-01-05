ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании 19:00 Ивиса 0 Сельта 0
Кубок Испании 19:00 Кордова 0 Хетафе 0
Кубок Испании 21:00 Линарес 0 Севилья 0 19 6.2 1.16
Кубок Испании 21:00 Самора 0 Вильярреал 0 14.5 5.8 1.2
Кубок Испании 23:00 Марбелья 0 Вальядолид 0 7.2 3.9 1.47
Кубок Испании 23:00 Алькоркон 0 Сарагоса 0 2.4 2.8 3.3
05 января 17:58
автор: Виктор Шарафудинов

Россияне показали пять лучших результатов на четвертом этапе «Тур де Ски». Гонку выиграл Большунов

В итальянском Тоблахе лыжники соревновались на дистанции 15 км свободным стилем.

В Италии завершился четвертый этап многодневки «Тур де Ски». В мужской гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом пять лучших результатов показали лыжники из России.

Александр Большунов занял первое место, преодолев дистанцию за 32 минуты и 49,6 секунды. Серебро завоевал Денис Спицов с отставанием в 8,3 секунду, а бронзу – Иван Якимушкин (+13,9).

Четвертым в итоговом протоколе стал Алексей Червоткин (+19,2), а пятым – Артем Мальцев (+21,8).

Вдобавок стоит отметить, что Евгений Белов показал седьмой результат (+27,6), а Андрей Мельниченко занял восьмое место (+29,2).

Лыжный спорт

«Тур де Ски»

4-й этап. Тоблах (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км свободным стилем

1. Александр Большунов (Россия) – 32:49,6

2. Денис Спицов (Россия) – +8,3

3. Иван Якимушкин (Россия) – +13,9

4. Алексей Червоткин (Россия) – +19,2

5. Артём Мальцев (Россия) – +21,8

6. Морис Манифика (Франция) – +22,9

7. Евгений Белов (Россия) – +27,6

8. Андрей Мельниченко (Россия) – +29,2

9. Угол Лапалю (Франция) – +29,9

10. Янош Бруггер (Германия) – +43,9…

15. Александр Терентьев (Россия) – +52,5...

23. Илья Семиков (Россия) – +1.17,6…

51. Глеб Ретивых (Россия) – +2.41,9…

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россия сразится за третье место на МЧМ по хоккею с ФинляндиейСборная США сыграет с Канадой в финале молодежного ЧМ по хоккеюSamsung расскажет о новейших смартфонах линейки Galaxy 14 января"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаИгрок канадской молодежки высказался о российских хоккеистахФетисов: Ларионов ввязался в опасную игру
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика