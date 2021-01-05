Большунов увеличил перевес над Мальцевым в общем зачете «Тур де Ски»

После победы в 15-километровой гонке свободным стилем на четвертом этапе «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете.

Теперь Большунов опережает своего товарища по сборной России Артема Мальцева на 1 минуту и 15 секунд. Третье место занимает еще один россиянин Денис Спицов (+1:18).

Напомним, что российские лыжники показали пять лучших результатов в сегодняшней гонке в итальянском Тоблахе с раздельным стартом.

Завтра 6 января пройдет 15-километровая гонка преследования классическим стилем.

Лыжный спорт