Большунов увеличил перевес над Мальцевым в общем зачете «Тур де Ски»

После победы в 15-километровой гонке свободным стилем на четвертом этапе «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете.
Теперь Большунов опережает своего товарища по сборной России Артема Мальцева на 1 минуту и 15 секунд. Третье место занимает еще один россиянин Денис Спицов (+1:18).
Напомним, что российские лыжники показали пять лучших результатов в сегодняшней гонке в итальянском Тоблахе с раздельным стартом.
Завтра 6 января пройдет 15-километровая гонка преследования классическим стилем.
Лыжный спорт
«Тур де Ски»
Мужчины
Общий зачет после 4 гонок из 8
1. Александр Большунов (Россия) – 1:41:19,0
2. Артем Мальцев (Россия) – 1:15,0
3. Денис Спицов (Россия) – 1:18,0
4. Морис Манифика (Франция) – 1:30,0
5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.48,0
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:44,0
7. Уго Лапалю (Франция) – 2:45,0
8-9. Евгений Белов (Россия) – 2:48,0
8-9. Клеман Парисс (Франция) – 2:48,0
10. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.30,0
14. Андрей Мельниченко (Россия) – 3:55,0…
20. Александр Терентьев (Россия) – 4:33,0...
23. Илья Семиков (Россия) – 4:52,0...
32. Алексей Червоткин (Россия) – 5:45,0...
43. Глеб Ретивых (Россия) – 7:13,0…