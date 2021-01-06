Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Россиянка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 24,7 секунды. Второй стала шведская лыжница Эбба Андерссон (+0,7 секунды), замкнула тройку лучших представительница США Джессика Диггинс (+0,8).
Добавим, что Татьяна Сорина заняла шестое место, Алиса Жамбалова - седьмое, Наталья Непряева – десятое. Яна Кирпиченко стала 11-й, Христина Мацокина - 24-й, а Анна Нечаевская - 28-й.
источник: «Советский спорт»