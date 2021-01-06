Юлия Ступак: Разлука с семьей - это большая боль

Юлия Ступак поделилась эмоциями после победы в гонке преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски».

- С трудом настраивалась на эту гонку, потому что чувствовала, что они там празднуют без меня. Они там празднуют, а я тут бегаю! (смеется). Разлука с семьей - это большая боль, но в то же время - это стимул доказывать им и себе, что эта разлука происходит не просто так, - сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Ступак одержала первую победу для российских лыжниц на текущей многодневке «Тур де Ски». Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон, третьей стала американка Джессика Диггинс.

Добавим, что после этой победы российская лыжница поднялась на третье место в общем зачете многодневки.