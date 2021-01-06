Большунов победил в гонке преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Россиянин преодолел 15 км дистанции в итальянском Тоблахе за 34 минуты 32,9 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (отставание 55,5 секунды), третьим стал Евгений Белов (+55,6).
Добавим, что российский лыжник Алексей Червоткин (+56,8) финишировал четвертым, Андрей Мельниченко (+58,7) – пятым. Денис Спицов (+1.04,2) занял седьмое место, Артем Мальцев (+1.12,1) - восьмое, Илья Семиков (+2.02,5) - девятое, Александр Терентьев (+2.12,4) стал 14-м, а Глеб Ретивых (+4.47,0) - 43-м.
источник: «Советский спорт»