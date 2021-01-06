Маркус Крамер: Борьба за топ-3 сейчас не является основной задачей Ступак

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу Юлии Ступак в гонке преследования на 10 км классическим стилем.

- Я всегда надеюсь, что ей будет по силам как можно дольше бороться за высокие места, но сейчас это не главная цель. Мы, безусловно, рады, когда ей удается показать столь высокие результаты, но борьба за топ-3 сейчас все же не является нашей основной задачей, - цитирует Крамера ТАСС.

Напомним, что Ступак одержала первую победу для российских лыжниц на текущей многодневке «Тур де Ски». Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон, третьей стала американка Джессика Диггинс.