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06 января 21:38

Елена Вяльбе: Выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям

Российские лыжники заняли первые пять мест во второй гонке «Тур де Ски» кряду.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

- Сложно комментировать, когда все так хорошо складывается. Все прекрасно: была красивая борьба, периодически пришлось нервничать, потому что Морис Манифика, не самый слабый спортсмен, дергал нас и заставлял нервничать. Выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям, - цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, что в среду Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Вторым стал Иван Якимушкин, третьим - Евгений Белов, четвертым - Алексей Червоткин, пятым - Андрей Мельниченко.

источник: ТАСС
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