Елена Вяльбе: Выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

- Сложно комментировать, когда все так хорошо складывается. Все прекрасно: была красивая борьба, периодически пришлось нервничать, потому что Морис Манифика, не самый слабый спортсмен, дергал нас и заставлял нервничать. Выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям, - цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, что в среду Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Вторым стал Иван Якимушкин, третьим - Евгений Белов, четвертым - Алексей Червоткин, пятым - Андрей Мельниченко.