Шведская лыжница Сван сдала положительный тест на коронавирус

Врач сборной Швеции по лыжным гонкам Пер Андерссон сообщил о том, что Линн Сван сдала положительный тест на COVID-19 во время плановой проверки.

«Мы изолировали Линн и тех, кто жил вместе с ней, – цитирует пресс-конференцию Андерссона шведская газета Aftonbladet. – У нее нет никаких симптомов заболевания. Сегодня утром Линн сдала еще один тест, и мы ждем его результатов, чтобы подтвердить факт заражения».

После пяти этапов «Тур де Ски» Сван занимает 16-е место в общем зачете многодневки, уступая лидеру американке Джесси Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

Завтра 8 января лыжницам предстоит 10-километровая гонка с массовым стартом в итальянском Валь-ди-Фьемме.