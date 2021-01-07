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07 января 17:28
автор: Виктор Шарафудинов

Шведская лыжница Сван сдала положительный тест на коронавирус

Линн занимает 16-е место в общем зачете «Тур де Ски».

Врач сборной Швеции по лыжным гонкам Пер Андерссон сообщил о том, что Линн Сван сдала положительный тест на COVID-19 во время плановой проверки.

«Мы изолировали Линн и тех, кто жил вместе с ней, – цитирует пресс-конференцию Андерссона шведская газета Aftonbladet. – У нее нет никаких симптомов заболевания. Сегодня утром Линн сдала еще один тест, и мы ждем его результатов, чтобы подтвердить факт заражения».

После пяти этапов «Тур де Ски» Сван занимает 16-е место в общем зачете многодневки, уступая лидеру американке Джесси Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

Завтра 8 января лыжницам предстоит 10-километровая гонка с массовым стартом в итальянском Валь-ди-Фьемме.

источник: Aftonbladet
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