Российские лыжники не контактировали с заразившейся коронавирусом шведкой Сван

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что российские лыжники не контактировали с Линн Сван, которая сдала положительный тест на коронавирус.

«Линн Сван изолировали. Она сразу сдала повторный тест ПЦР, завтра утром будет результат – если отрицательный, то будет стартовать. Нас это никак не коснулось, мы со шведами не контактировали», – рассказал Сорин в интервью для Sport24.ru

Завтра в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут гонки с массовым стартом классическим стелем в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски».