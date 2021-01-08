Повторный тест на коронавирус шведки Сван оказался отрицательным

Повторный тест на коронавирус шведской лыжницы Линн Сван оказался отрицательным, сообщает издание Expressen.

«Мы надеялись, что ПЦР-тест будет отрицательным, и в 22:30 пришло сообщение, которое принесло нам облегчение и придало особый настрой на завтрашнюю гонку», - рассказал спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

Напомним, в четверг тест, сданный Сван по прибытии в Валь-ди-Фьемме, показал положительный результат. Если бы повторная проверка подтвердила наличие заболевания, вся сборная Швеции могла сняться с «Тур де Ски».

Добавим, что после пяти этапов Сван занимает 16-е место в общем зачете многодневки, уступая лидеру американке Джесси Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

8 января лыжницам предстоит 10-километровая гонка с массовым стартом.