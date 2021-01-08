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08 января 09:12
автор: Юрий Нечаев

Повторный тест на коронавирус шведки Сван оказался отрицательным

Спортсменка продолжит выступление на «Тур де Ски».

Повторный тест на коронавирус шведской лыжницы Линн Сван оказался отрицательным, сообщает издание Expressen.

«Мы надеялись, что ПЦР-тест будет отрицательным, и в 22:30 пришло сообщение, которое принесло нам облегчение и придало особый настрой на завтрашнюю гонку», - рассказал спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

Напомним, в четверг тест, сданный Сван по прибытии в Валь-ди-Фьемме, показал положительный результат. Если бы повторная проверка подтвердила наличие заболевания, вся сборная Швеции могла сняться с «Тур де Ски».

Добавим, что после пяти этапов Сван занимает 16-е место в общем зачете многодневки, уступая лидеру американке Джесси Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

8 января лыжницам предстоит 10-километровая гонка с массовым стартом.

источник: Expressen
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