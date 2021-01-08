Большунов стал победителем масс-старта на «Тур де Ски», Червоткин финишировал третьим

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
24-летний спортсмен показал результат 41 минуту и 33,7 секунды. Второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани, отставший от лидера на 1,8 секунды. Тройку лучших замкнул еще один представитель России Алексей Червоткин (+3,7).
Отметим, что в итоговую десятку попали еще три россиянина – Илья Семиков (4-й результат, +6,7), Иван Якимушкин (5-й, +7,6) и Андрей Мельниченко (7-й, +9,6).
источник: «Советский спорт»