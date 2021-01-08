Александр Большунов: Я рад, что мне удалось хорошо провести финишный отрезок гонки

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после своей победы в масс-старте классическим стилем на 15 км в рамках этапа «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

– Были идеальные условия, мороз, реально сложно от кого-то убежать, на финише все решилось. Рад, что смог выиграть в такой борьбе. Хотел хорошо провести финишный отрезок, я рад, что он получился, – приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Отметим, что 24-летний спортсмен уверенно лидирует в общем зачете – его ближайший преследователь – Морис Манифика из Франции отстает на 2 минуты 37 секунд.