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08 января 17:30

Алексей Червоткин: Обидно, что прозевал спуск, но я все равно доволен, третье место – это классно

Россиянин отстал от первого места на 3,7 секунды.

Российский лыжник Алексей Червоткин оценил свой результат в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Напомним, что 25-летний спортсмен финишировал на третьем месте.

– Гонка сложилась хорошо, чувствовал себе лучше, чем пару дней назад. Обидно, что прозевал спуск, не подстроился под ребят, мало опыта, но я все равно доволен, третье место – это классно, – цитирует Червоткина «Матч ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержал соотечественник Алексея – Александр Большунов. Второе место занял представитель Италии Франческо Де Фабиани, отставший от россиянина на 1,8 секунды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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