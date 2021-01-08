Юрий Бородавко: Никто не ожидал, что Большунов оставит разборки в масс-старте до финишной прямой

Напомним, что 24-летний спортсмен занял первое место, опередив итальянца Франческо Де Фабиани на 1,8 секунды. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Алексей Червоткин.

– От Александра никто не ожидал, что он оставит разборки до финишной прямой. Итальянец Де Фабиани отлично провел гонку с желанием победить, но Большунов не позволил ему это сделать. Я думаю, что у него была уверенность. На всех кругах он видел своих соперников, у кого и как катят лыжи, и уже потом он выбрал такую тактику, – цитирует Бородавко Sport24.

Большунов стал победителем пятой гонки кряду на «Тур де Ски». В данный момент россиянин уверенно лидирует в общем зачете – его ближайший преследователь – Морис Манифика из Франции отстает на 2 минуты 37 секунд.