Елена Вяльбе – о победе Непряевой: Вижу, что Наталья прибавляет от старта к старту

Отметим, что 24-летняя спортсменка прошла всю дистанцию за 30 минут 35,5 секунды, опередив немку Катарину Хенниг, финишировавшую второй, на 2,4 секунды. Третье место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон (+4,1).
– Наталья от старта к старту входит в форму, вижу, что последние две гонки она уже была другой по движениям. Когда уже постоял на пьедестале, то всегда более уверенно себя чувствуешь. Тем более она не девочка, знает, что все может, даже если что-то не получается. Но я надеюсь, что эта победа даст ей толчок для положительных эмоций и отличных результатов, – цитирует Вяльбе ТАСС.
В общем зачете Непряева занимает восьмое место, уступая 2 минуты 19 секунд лидеру соревнований – Джессике Диггинс из США.
источник: ТАСС