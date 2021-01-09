Сван выиграла спринт на «Тур де Ски». Непряева – четвертая, а Сорина – пятая

В Валь-ди-Фьемме состоялся финальный заезд в женском спринте классическим стилем в рамках седьмого этапа «Тур де Ски».
Весь пьедестал почета заняли шведские лыжницы. Первой финишировала Линн Сван, второй – Майя Дальквист, а третьей – Эмма Рибом.
Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина заняли соответственно четвертое и пятое места.
Шестой оказался финская лыжница Криста Пармакоски.
«Тур де Ски» завершится завтра 10 января гонкой с массового старта в гору на дистанцию в 10 км свободным стилем. Женщины выйдут на старт в 14:45 по московскому времени.