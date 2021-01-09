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09 января 16:36
автор: Виктор Шарафудинов

Сван выиграла спринт на «Тур де Ски». Непряева – четвертая, а Сорина – пятая

В Италии продолжается престижная многодневка.

В Валь-ди-Фьемме состоялся финальный заезд в женском спринте классическим стилем в рамках седьмого этапа «Тур де Ски».

Весь пьедестал почета заняли шведские лыжницы. Первой финишировала Линн Сван, второй – Майя Дальквист, а третьей – Эмма Рибом.

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина заняли соответственно четвертое и пятое места.

Шестой оказался финская лыжница Криста Пармакоски.

«Тур де Ски» завершится завтра 10 января гонкой с массового старта в гору на дистанцию в 10 км свободным стилем. Женщины выйдут на старт в 14:45 по московскому времени.

Лыжный спорт

«Тур де Ски»

7-й этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)

Женщины. Спринт. Классический стиль

Финал

1. Линн Сван (Швеция) – 3:14,69

2. Майя Дальквист (Швеция) – +0,54

3. Эмма Рибом (Швеция) – +0,84

4. Наталья Непряева (Россия) – +1,60

5. Татьяна Сорина (Россия) – +1,97

6. Криста Пармакоски (Финляндия) – +2,42

источник: «Советский спорт»
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