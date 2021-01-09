Свенссон стал победителем спринта на «Тур де Ски». У Ретивых – серебро, а у Большунова – бронза

В Италии завершился финал мужского спринта в рамках седьмого этапа «Тур де Ски».
Первым полуторакилометровую дистанцию преодолел швед Оскар Свенссон. Вторым финишировал россиянин Глеб Ретивых, уступив 24 сотых секунды. Бронза досталась другому представителю сборной России лидеру общего зачета «Тур де Ски» Александру Большунову.
Артем Мальцев оказался в финале шестым.
«Тур де Ски» завершится завтра 10 января гонкой с массового старта в гору на дистанцию в 10 км свободным стилем. Мужчины выйдут на старт в 17:35 по московскому времени.
Лыжный спорт