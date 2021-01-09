Шведский лыжник – о соперниках из России: Думаю, что они все тупые

Шведский лыжник Вильям Поромаа резко ответил на критику россиянина Ивана Якимушкина.

В четвертьфинале спринта на «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, швед упал на последнем спуске и помешал финишировать российскому лыжнику.

Якимушкин после гонки заявил, что Поромаа неправильно ездит на лыжах и мешает другим спортсменам.

«Они думают, что могут делать все, что хотят, потому что я моложе, – сообщил после этого 21-летний швед в интервью для SVT. – Они злятся на меня только потому, что я не проявил инициативу. На самом деле, я думаю, что они все тупые. Я остановился, потому что не собираюсь брать на себя инициативу и выходить первым только потому, что я самый молодой. У менять есть свой план».

Победителем спринта стал другой шведский лыжник Оскар Свенссон, а второе и третье места в финале достались россиянам – Глебу Ретивых и Александру Большунову.