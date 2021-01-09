Шведский лыжник – о соперниках из России: Думаю, что они все тупые

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Англии окончен Норвич Сити 2 Ковентри Сити 0
Кубок Англии окончен Борхэм Вуд 0 Миллуолл 2
Кубок Англии окончен Эвертон 2 Ротерхэм Юнайтед 1
Кубок Англии окончен Лутон Таун 1 Рединг 0
Кубок Англии окончен Ноттингем Форест 1 Кардифф Сити 0
Кубок Англии окончен Чорли 2 Дерби Каунти 0
Испания - Примера окончен Севилья 3 Реал Сосьедад 2
Кубок Англии окончен Бёрнли 1 Милтон-Кинс Донс 1
Кубок Англии окончен Блэкберн Роверс 0 Донкастер Роверс 1
Кубок Англии окончен Борнмут 4 Олдхэм Атлетик 1
Кубок Англии окончен Уиком Уондерерс 4 Престон Норт Энд 1
Кубок Англии окончен Эксетер Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 2
Кубок Англии окончен Бристоль Роверс 2 Шеффилд Юнайтед 3
Кубок Англии окончен Стивенидж 0 Суонси Сити 2
Кубок Англии окончен Куинз Парк Рейнджерс 0 Фулхэм 2
Кубок Англии окончен Блэкпул 2 Вест Бромвич Альбион 2
Кубок Англии окончен Сток Сити 0 Лестер Сити 4
Испания - Примера окончен Гранада 0 Барселона 4
Кубок Англии окончен Арсенал 2 Ньюкасл Юнайтед 0
Кубок Англии окончен Брентфорд 2 Мидлсбро 1
Кубок Англии окончен Хаддерсфилд Таун 2 Плимут Аргайл 3
Кубок Англии 2-й тайм, 49' Манчестер Юнайтед 1 Уотфорд 0 1.16 7.7 16
09 января 22:52
автор: Виктор Шарафудинов

Шведский лыжник – о соперниках из России: Думаю, что они все тупые

Вильям Поромаа в четвертьфинале спринта на «Тур де Ски» помешал финишировать Ивану Якимушкину.

Шведский лыжник Вильям Поромаа резко ответил на критику россиянина Ивана Якимушкина.

В четвертьфинале спринта на «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, швед упал на последнем спуске и помешал финишировать российскому лыжнику.

Якимушкин после гонки заявил, что Поромаа неправильно ездит на лыжах и мешает другим спортсменам.

«Они думают, что могут делать все, что хотят, потому что я моложе, – сообщил после этого 21-летний швед в интервью для SVT. – Они злятся на меня только потому, что я не проявил инициативу. На самом деле, я думаю, что они все тупые. Я остановился, потому что не собираюсь брать на себя инициативу и выходить первым только потому, что я самый молодой. У менять есть свой план».

Победителем спринта стал другой шведский лыжник Оскар Свенссон, а второе и третье места в финале достались россиянам – Глебу Ретивых и Александру Большунову.

источник: SVT
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россияне заняли два места на пьедестале почета в спринте на "Тур де Ски"В результате крушения самолета в Ленобласти погибли три человекаГасанова одержала победу в первом круге женского турнира в Абу-Даби«Все решил секс»«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»«Голый клининг» набирает популярность
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.
«Боруссия» М – «Бавария»: сможет ли лидер победить без нервов? Прогноз на матч Бундеслиги
«Плеймейкер» представляет матч чемпионата Германии, в котором менхенгладбахская «Боруссия» примет на своем поле 8 января 2021 года «Баварию».
«Мне до одного места, сколько у нас задрафтовано в НХЛ». Тренер «Северстали» взорвал брифинг в Балашихе
Наставник череповецкой команды Андрей Разин ярко высказался после поражения (3:4) от омского «Авангарда», а звезду «ястребов» Илью Ковальчука ждали 40 минут ради одного вопроса.
В Дагестане два бойца ММА погибли в массовой драке
Побоище неподалеку от Махачкалы завершилось убийством двух спортсменов.
Орещуку – дисквал, Быстрову – красная, Брызгалову – внушение. «На грани фола»#1
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний представителей российского спорта друг о друге. Выпуск первый.
Царское возвращение. Головин забил самый быстрый гол Лиги 1 за 13 лет
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин блестяще вернулся в состав своего клуба, отметившись забитым мячом в ворота "Лорьяна".
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика