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10 января 15:51
автор: Артур Гичунцев

Андерсон выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски», Ступак – четвертая

Турнир проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Россиянка Юлия Ступак заняла четвертое место на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».

25-летняя уроженка Сосногорска отстала от победительницы Эббы Андерсон из Швеции на 40 секунд. Второй стала американка Джессика Диггинс (+9,2), а третий результат показала француженка Делфин Клодель (+32,6).

Добавим, что в общем зачете многодневки победу с результатом 3 часа 4 минуты 45,8 секунды одержала Диггинс. Ступак (+1.24,8) расположилась на второй строчке, а замкнула тройку Андерссон (+2.00,8).

«Тур де Ски»

Восьмой этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 36.45,6

2. Джессика Диггинс (США) – 9,2

3. Дельфин Клодель (Франция) – 32,6

4. Юлия Ступак (Россия) – 40,0

5. Татьяна Сорина (Россия) – 1.04,3

6. Катержина Разымова (Чехия) – 1.17,4

7. Рози Бреннан (США) – 1.17,8

8. Катарина Хенниг (Германия) – 1.23,6

9. Анна Нечаевская (Россия) – 1.27,6...

11. Наталья Непряева (Россия) – 1.39,7

12. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.41,2

18. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.19,9...

20. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.24,1...

31. Христина Мацокина (Россия) – 3.19,5

32. Линн Сван (Швеция) – 3.22,2

источник: «Советский спорт»
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