Андерсон выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски», Ступак – четвертая

Россиянка Юлия Ступак заняла четвертое место на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».

25-летняя уроженка Сосногорска отстала от победительницы Эббы Андерсон из Швеции на 40 секунд. Второй стала американка Джессика Диггинс (+9,2), а третий результат показала француженка Делфин Клодель (+32,6).

Добавим, что в общем зачете многодневки победу с результатом 3 часа 4 минуты 45,8 секунды одержала Диггинс. Ступак (+1.24,8) расположилась на второй строчке, а замкнула тройку Андерссон (+2.00,8).

«Тур де Ски»

Восьмой этап