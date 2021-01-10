Андерсон выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски», Ступак – четвертая

Россиянка Юлия Ступак заняла четвертое место на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».
25-летняя уроженка Сосногорска отстала от победительницы Эббы Андерсон из Швеции на 40 секунд. Второй стала американка Джессика Диггинс (+9,2), а третий результат показала француженка Делфин Клодель (+32,6).
Добавим, что в общем зачете многодневки победу с результатом 3 часа 4 минуты 45,8 секунды одержала Диггинс. Ступак (+1.24,8) расположилась на второй строчке, а замкнула тройку Андерссон (+2.00,8).
«Тур де Ски»
Восьмой этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Масс-старт в гору
10 км, свободный стиль
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 36.45,6
2. Джессика Диггинс (США) – 9,2
3. Дельфин Клодель (Франция) – 32,6
4. Юлия Ступак (Россия) – 40,0
5. Татьяна Сорина (Россия) – 1.04,3
6. Катержина Разымова (Чехия) – 1.17,4
7. Рози Бреннан (США) – 1.17,8
8. Катарина Хенниг (Германия) – 1.23,6
9. Анна Нечаевская (Россия) – 1.27,6...
11. Наталья Непряева (Россия) – 1.39,7
12. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.41,2
18. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.19,9...
20. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.24,1...
31. Христина Мацокина (Россия) – 3.19,5
32. Линн Сван (Швеция) – 3.22,2