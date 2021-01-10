Большунов занял второе место в масс-старте на «Тур де Ски» и второй год подряд выиграл многодневку

Россиянин Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски».

Многодневка завершилась масс-стартом на 10 км свободным стилем. Победу в гонке одержал еще один российский лыжник Денис Спицов, опередивший финишировавшего вторым Большунова на 13 секунд. Замкнул тройку призеров француз Морис Манифика.

В общем зачете Большунов опередил Манифика на три минуты и 23 секунды, а Спицова — на три минуты и 36 секунд.

Напомним, Александр выиграл «Тур де Ски» второй год подряд. Кроме него среди россиян победу на многодневке одерживали Сергей Устюгов (сезон-2016/17) и Александр Легков (2012/13).

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