Александр Большунов: Рад выиграть «Тур де Ски» второй год кряду

Российский лыжник Александр Большунов не скрывал эмоций после победы в общем зачете «Тур де Ски».

«Спасибо за поздравление, рад выиграть «Тур де Ски» второй год кряду. Этот «Тур де Ски» прошел на одном дыхании, быстро пролетел. Рад, что соревнования прошли в полной безопасности. Спасибо всем организаторам», — сказал россиянин в эфире телеканала «Евроспорт».

Напомним, Александр выиграл «Тур де Ски» второй год подряд. Кроме него среди россиян победу на многодневке одерживали Сергей Устюгов (сезон-2016/17) и Александр Легков (2012/13).