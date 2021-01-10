Елена Вяльбе: Я горжусь Большуновым, нашей командой, нашей страной

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова на «Тур де Ски».

«Мне приятно и радостно, что звучит гимн в нашу честь. Я горжусь Сашей, нашей командой, нашей страной. Это великое дело, когда в твою честь играет гимн.

Хочу сказать искренние слова благодарности за работу всем ребятам и девчонкам, всей нашей большой команде. Работали не только спортсмены и тренеры, но и сервисеры, врачи и массажисты. Каждый причастный к этому достоин больших слов благодарности», - передает слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, Большунов выиграл «Тур де Ски» второй год подряд. Кроме него среди россиян победу на многодневке одерживали Сергей Устюгов (сезон-2016/17) и Александр Легков (2012/13).

Третье место в общем зачете занял еще один представитель России Денис Спицов.