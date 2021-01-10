Сборная России на чемпионате мира выступит под флагом Международной федерации лыжного спорта

Сборная России на предстоящем чемпионате мира будет выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS) и названием National athletes of Russia.

Об этом ТАСС сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Также она отметила, что в случае победы российских спортсменов на церемониях награждения будет исполняться гимн FIS.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

Добавим, что на чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.