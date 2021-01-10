ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А окончен Рома 2 Интер М 2
Испания - Примера окончен Леванте 2 Эйбар 1
Кубок Англии окончен Кроули Таун 3 Лидс Юнайтед 0
Кубок Англии окончен Барнсли 2 Транмир Роверс 0
Кубок Англии доп. время, 94' Челтнем Таун 1 Мэнсфилд Таун 1
Кубок Англии окончен Челси 4 Моркам 0
Кубок Англии окончен Манчестер Сити 3 Бирмингем Сити 0
Кубок Англии окончен Бристоль Сити 2 Портсмут 1
Италия - Серия А 2-й тайм, 72' Удинезе 1 Наполи 1
Италия - Серия А 2-й тайм, 71' Парма 0 Лацио 2
Италия - Серия А 2-й тайм, 72' Верона 2 Кротоне 1
Германия - Бундеслига перерыв Аугсбург 0 Штутгарт 2
Испания - Примера 1-й тайм, 15' Кадис 0 Алавес 0
Италия - Серия А не начался Фиорентина 0 Кальяри 0 2.33 2.33 5.5
Германия - Бундеслига не начался Арминия 0 Герта 0 4.1 2 3.1
Италия - Серия А 22:45 Ювентус 0 Сассуоло 0 1.35 5.9 7.9
Кубок Англии 22:45 Ньюпорт Каунти 0 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Испания - Примера 23:00 Вальядолид 0 Валенсия 0 2.6 3.1 3
10 января 20:34
автор: Юрий Нечаев

Сборная России на чемпионате мира выступит под флагом Международной федерации лыжного спорта

Турнир пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 22 февраля по 7 марта.

Сборная России на предстоящем чемпионате мира будет выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS) и названием National athletes of Russia.

Об этом ТАСС сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Также она отметила, что в случае победы российских спортсменов на церемониях награждения будет исполняться гимн FIS.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

Добавим, что на чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Панфилова рассказала о цели на финал Кубка России и отношении к диетамИстория создания мотоциклов Harley DavidsonСборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей на Кубке мира в Оберхофе«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать«Все решил секс»
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.
Россия выиграла смешанную эстафету: Губерниеву не придется есть ботинок
Долгожданная победа к российским биатлонистам пришла на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
СКА – ЦСКА: сумеют ли питерцы избежать четвертого поражения подряд? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет на своем льду 10 января 2021 года московский ЦСКА.
Алексей Емелин: Нормально, что теперь делю функции капитана с Ковальчуком
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин дал интервью «Плеймейкеру» после домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Швейцарцы заподозрили российских лыжников в допинге, норвежцы призывают вернуть российских биатлонистов
Швейцарское издание Blick разразилось публикацией, вызвавшей бурю эмоций в лыжном мире.
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика