Егор Сорин: Было сложно представить такое доминирование сборной России на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление команды на заключительном этапе «Тур де Ски».

«Как и ожидалось, Спицов был сильным в горе и отыграл 20 с лишним секунд у Якимушкина и Мальцева. Было понятно, что будет сложно бороться с Манифика. 23 секунды выиграть у этого француза — достаточно сложная задача, но он почти с ней справился. Если бы не масс-старт, а традиционные догонялки, то он бы смог догнать Мориса и быть впереди него.

Большунов отстоял первое место и показал свой класс. Это очень хороший результат и тренировка, он потерпел. Думаю, что «Тур де Ски» должен положительно сказаться на выступлении на чемпионате мира.

Было сложно представить такое доминирование российских лыжников. Есть сильные французы, Дарио Колонья, шведы могли получше выступить. Мы знали, что каждый спортсмен, наверное, кроме Ретивых и Терентьева, может бороться за попадание в десятку. У кого-то получилось, у кого-то нет. В общем и целом команда хорошо пробежала», — цитирует Сорина Sport24.ru.

Напомним, победу на заключительном этапе многодневки одержал Денис Спицов, опередивший финишировавшего вторым Александра Большунова на 13 секунд. Замкнул тройку призеров француз Морис Манифика. В топ-7 итоговой классификации вошли сразу семь представителей России.