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11 января 14:15
автор: Юрий Нечаев

Олег Матыцин: Большунов - большой молодец, гордость нашей страны

В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась многодневка «Тур де Ски».

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских лыжников с успешным выступлением на «Тур де Ски».

«Александр Большунов - большой молодец, гордость нашей страны. На протяжении последних лет он выступает уверенно и стабильно, и победа второй год подряд на престижной многодневке «Тур де Ски» - яркое тому доказательство. Большунов продемонстрировал выдающийся результат - он поднимался на подиум во всех гонках «Тур де Ски», в пяти подряд гонках был первым. Впечатляет и его отрыв в общем зачете от второго места.

В целом вся наша лыжная дружина выступила успешно. Уверен, российская команда продолжит свои победные выступления на Кубке мира, и возвращение сильных соперников на старты только добавит нашим ребятам и девушкам спортивного азарта. Поздравляю Александра Большунова с победой на «Тур де Ски», Юлию Ступак и Дениса Спицова с призовыми местами в общем зачете, а также тренерский штаб и Федерацию лыжных гонок России. Желаю всем членам сборной России по лыжным гонкам дальнейших успехов и побед», - приводит слова министра ТАСС.

Напомним, Большунов выиграл «Тур де Ски» второй год подряд. Кроме него среди россиян победу на многодневке одерживали Сергей Устюгов (сезон-2016/17) и Александр Легков (2012/13).

Третье место в общем зачете занял еще один представитель России Денис Спицов.

Добавим, что в соревнованиях среди женщин второй стала россиянка Юлия Ступак.

источник: ТАСС
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