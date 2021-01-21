Сорина пропустит около месяца из-за разрыва связок

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что Татьяна Сорина получила серьезную травму во время пробежки.
26-летней российской лыжнице диагностировали разрыв связок.
«Таня порвала связку на левой ноге, поэтому в ближайший месяц никаких соревнований», – цитирует Вяльбе «РИА Новости».
На этапе Кубка мира в финском Лахти (23-24 января) помимо Сориной не выступят также вице-чемпионка «Тур де Ски» Юлия Ступак и Алиса Жамбалова. По результатам двух тестов у Жамбаловой обнаружен коронавирус, а Ступак не сможет соревноваться из-за простуды.
источник: «РИА Новости»