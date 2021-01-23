Норвежец Иверсен победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов показал пятый результат

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал победителем скиатлона в рамках седьмого этапа Кубка мира в финском Лахти.
29-летний спортсмен прошел всю дистанцию за 1 час 10 минут 18,4 секунды. Второе место занял его соотечественник Шур Рете (+0,4). Тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии Пол Голберг, проигравший лидеру 6,6 секунды.
Россиянин Александр Большунов показал пятый результат (+20,9). Отметим, что спортсмен упал незадолго до финиша.
Кубок мира
7-й этап. Лахти (Финляндия)
Мужчины
Скиатлон
1. Эмиль Иверсен – 1.10.18,4