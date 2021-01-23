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23 января 17:25

Александр Легков: Пятое место Большунова? Эту гонку вообще нельзя никак оценивать, если было падение

Россиянин отстал от лидера соревнований на 20,9 секунды.

Олимпийский чемпион Александр Легков подвел итоги скиатлона для Александра Большунова в рамках седьмого этапа Кубка мира в финском Лахти.

Отметим, что 24-летний спортсмен, являющийся лидером общего зачета, упал незадолго до финиша и завершил выступление на пятом месте, пропустив вперед четырех норвежцев. Победу в гонке одержал Эмиль Иверсен, опередивший россиянина на 20,9 секунды.

– Мне показалось, что Большунов завалился на спуске, в трансляции этого не было видно. Скорее всего, там было падение, потому что не мог он так отстать. Пока не могу сказать точно, скорее всего, падение. Эту гонку вообще нельзя никак оценивать, если было падение, потому что неизвестно, что было бы на финише. Отсутствие в десятке наших спортсменов связано с тем, что вернулись норвежцы и они свежее, – цитирует Легкова Sport24.

источник: Sport24.ru
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