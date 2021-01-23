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23 января 18:35

Александр Большунов: На последнем спуске Холунд упал на меня – норвежская тактика сработала

Россиянин уступил победителю гонки Иверсену 20,9 секунды.

Российский лыжник Александр Большунов оценил свой результат в скиатлоне на седьмом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Отметим, что 24-летний спортсмен в результате столкновения с норвежцем Хансом Холундом упал незадолго до финиша и завершил выступление на пятом месте, пропустив вперед четырех представителей Норвегии. Победу в гонке одержал Эмиль Иверсен, опередивший россиянина на 20,9 секунды.

– Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, попали в завал, тройка убежала, без шансов. Долги будем возвращать на чемпионате мира, сейчас пускай порадуются. Ничего не поменялось, просто не тот день. Надеюсь, на чемпионате мира будет получше. Отдохнул после «Тур де Ски», но пока не очень состояние, – цитирует Большунова ТАСС.

Российский спортсмен продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, имея в своем активе 1391 очко.

источник: ТАСС
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