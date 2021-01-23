Йоханнес Клебо: Приятно, что мы поставили Большунова на место

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результаты скиатлона на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Норвежцы заняли весь пьедестал почета, а выиграл 30-километровую гонку Эмиль Иверсен. Российский лыжник Александр Большунов финишировал пятым из-за столкновения с норвежцем Хансом Кристером Холунд на повороте перед последним спуском.

Клебо участия в скиатлоне не принимал.

«Судя по всему, наши парни в хорошей форме, – цитирует Клебо Aftenposten. – И сегодня мы показали, что также можем победить Большунова. Он же был на голову выше всех без норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место.

Иверсен сумел бы победить Большунова в спурте? Думаю, да. Ему пришлось бы непросто на финишной прямой против Эмиля. Там высокая скорость перед выходом на прямую, а это хорошо подходит Эмилю. Он бы наверняка победил, независимо от того был бы он первым или вторым на выходе на финишную прямую».