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24 января 13:08
автор: Артур Гичунцев

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Лахти, Россия – на четвертом месте

Гонка прошла в финском городе Лахти.

Норвежские лыжницы показали лучший результат в рамках эстафеты на шестом этапе Кубка мира, преодолев 20 км за 49 минут и 34,4 секунды.

На второй позиции – команда Швеции, отставшая от лидера на 42,9 секунды. Замкнули тройку лучших французские спортсменки – (+59,5).

Сборная России, которую представили Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анны Нечаевская и Мария Истомина, заняла четвертое место (+1.30,7). Вторая сборная России (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) завершила борьбу на восьмой позиции (+4.01,9).

Лахти, Финляндия

Женщины

Эстафета 4x5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Хайди Венг) – 49.34,4

2. Швеция (Шарлотте Калла, Эмма Рибом, Ловиса Мудиг, Эбба Андерссон) – 42,9

3. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) – 59,5

4. Россия-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) – 1.30,7

5. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс, София Лаукли, Кейтлин Паттерсон) – 1.48,6

6. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Пиа Финк) – 2.16,3...

8. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) – 4.01,9

источник: «Советский спорт»
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