Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Лахти, Россия – на четвертом месте

Норвежские лыжницы показали лучший результат в рамках эстафеты на шестом этапе Кубка мира, преодолев 20 км за 49 минут и 34,4 секунды.

На второй позиции – команда Швеции, отставшая от лидера на 42,9 секунды. Замкнули тройку лучших французские спортсменки – (+59,5).

Сборная России, которую представили Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анны Нечаевская и Мария Истомина, заняла четвертое место (+1.30,7). Вторая сборная России (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) завершила борьбу на восьмой позиции (+4.01,9).

Лахти, Финляндия

Женщины