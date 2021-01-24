Сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лахти, Россия финишировала третьей

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лахти.
Серебро досталось команде Финляндии, бронза - у российских лыжников.
Сборная России, за которую выступали Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Александр Большунов проиграла норвежцам 42,1 секунды.
Добавим, что гонка завершилась скандалом. В финишном створе в борьбе за второе место финский спортсмен Йони Мяки наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна.
Skandaliczne zachowanie Aleksandra Bolszunowa‼ Wiem, czego to było efektem, ale to co zrobił zakrawa o karę. I to mocną. #xcski #xcskinews pic.twitter.com/85DufLQX4p— Mateusz Król (@KrolMateusz) January 24, 2021
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Командные соревнования
Эстафета, 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете, Симен Крюгер) — 1:07.56,8
2. Финляндия (Пертту Хюваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони Мяки) — отставание 40,9
3. Россия (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов) — 42,1
4. Россия (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — 1.07,2