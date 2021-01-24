Первая сборная России дисквалифицирована за неспортивное поведение Большунова

Первая сборная России лишена бронзовой медали эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

В финишном створе в борьбе за второе место финский спортсмен Йони Мяки наехал на лыжу Александра Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног. Таким образом, первая сборная России, за которую выступали Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Большунов, дисквалифицирована.

Бронзовые медали достались второй российской команде, которая финишировала четвертой. За вторую сборную России в эстафете бежали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов.

Добавим, что победителем гонки стала Норвегия, опередившая финскую команду на 40 секунд.