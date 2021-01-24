Тренер сборной России Сорин: Финнов однозначно должны дисквалифицировать

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал инцидент с участием россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке.

В финишном створе в борьбе за второе место финский спортсмен наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

«Финнов однозначно должны дисквалифицировать. Саша четко занял правый коридор. Финн начал перестраиваться, был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Финальный эпизод, конечно, тоже будет рассматриваться. Но сам гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии», - сказал Сорин в эфире телеканала «Матч ТВ».

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.

Таким образом, победителем эстафеты стала Норвегия, второе место заняла команда Финляндии, бронза досталась второй сборной России.