Главный тренер сборной Норвегии: Я шокирован поведением Большунова. Это лыжи, а не ММА

Главный тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум прокомментировал инцидент с участием россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке.

«Я абсолютно шокирован его поведением. Это лыжные гонки, а не ММА или боевые искусства. Я такого вообще ни разу в жизни не видел. Надеюсь, что больше никогда и не увижу.

Подобная атака на соперника должна иметь последствия. Надеюсь, федерация лыж примет решение», - цитирует Носсума NRK.

Напомним, в финишном створе в борьбе за второе место финский спортсмен наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.