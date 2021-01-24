Йони Мяки: Я конкретно так вывел Большунова из себя

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал инцидент с участием россиянина Александра Большунова на финише эстафетной гонки.

«Я конкретно так вывел его из себя. На финише я захотел занять внешний путь, чтобы у него не было возможности пройти меня и пришлось бы лезть внутрь. Считаю, что я заранее выбрал маршрут. А он тщетно пытался пролезть в маленькую щель.

Когда я обгонял Большунова на спуске, то он посмотрел на меня в духе: «Это еще кто такой?» - цитирует спортсмена Yle Sport.

Напомним, в финишном створе в борьбе за второе место Мяки наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.