Маркус Крамер: Большунов повел себя нехорошо, но все проблемы начались с действий Мяки

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал инцидент с участием россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке.

«Я не первый раз побывал в комнате жюри, и много раз мне объясняли, что «если ты впереди, то должен следовать выбранной линии». Финн видел, что Большунов ушел вправо, после чего все больше смещался в его сторону. Он приложил излишние усилия, чтобы не пустить Большунова.

Александр повел себя нехорошо, мы на 100% согласны с решением жюри, но все началось с выбором Мяки линии», - цитирует Крамера NRK.

Напомним, в финишном створе в борьбе за второе место Мяки наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.