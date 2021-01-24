Елена Вяльбе: Большунов очень спокойный человек. Чтобы его вывести, надо сильно постараться

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое мнение об инциденте в эстафетной гонке.

В финишном створе в борьбе за второе место финский спортсмен наехал на лыжу Александра Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

«Провокация со стороны финского спортсмена, безусловно, была. Да, Саша не должен был махать палками. Но эмоции любого человека очень сложно сдержать.

Саня на самом деле спокойный человек, очень спокойный. Чтобы его вывести, надо сильно постараться. Он раз протиснуться пытался, второй раз. Финн блокировал и делал все так, что Саша чуть ли не через забор должен был перепрыгивать и бежать за забором», - цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.