Анфиса Резцова: Тактически финн все правильно сделал, но я бы ему еще и палкой врезала

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировал инцидент с участием россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке.

«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал.

Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню», - цитирует Резцову ТАСС.

Напомним, в финишном створе в борьбе за второе место Мяки наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.